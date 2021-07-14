Літні Олімпійські ігри 2020 у Токіо відбудуться з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Церемонія відкриття Ігор запланована на 23 липня.

Спершу Олімпіада була запланована на 2020 рік, але через пандемію коронавірусу змагання змістили на один рік.

Японці дуже бояться проведення Ігор через пандемію коронавірусу, виступають проти, але відмовитися вже не можуть. На початку липня влада Токіо ухвалила рішення запровадити у столиці режим Надзвичайної ситуації, що діятиме до кінця змагань.

Токіо офіційно витратив на організацію та проведення Олімпіади $15,4 млрд, але через пандемію та перенесення Ігор витрати лише збільшилися.

Це зумовлене обслуговуванням та охороною об’єктів на триваліший термін, повернення коштів за квитки для шанувальників спорту, яких не пустять на змагання, а також додатковий бюджет, що спрямований на заходи проти коронавірусу у $960 млн.

Літня Олімпіада 2020 відбудеться у дев’ятьох префектурах Японії, хоча найбільше змагань проведуть у двох районах Токіо: у Зоні спадщини (Heritage Zone) та зоні Токійської затоки (Tokyo Bay Zone).

На цих Іграх до 33 олімпійських дисциплін додали ще п’ять: спортивне скелелазіння, серфінг, бейсбол, скейтбординг, карате та софтбол.