Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 15 вересня: ЗСУ ліквідували 1 400 окупантів та 41 артсистему
Втрати ворога на 15 вересня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 400 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 665-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,510 млн.
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Втрати ворога на 15 вересня 2026 року
- особового складу – близько 1 510 000 (+1 400) осіб;
- танків – 12 345 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 25 334 (+3) од;
- артилерійських систем – 49 793 (+41) од;
- РСЗВ – 2 131 (+4) од;
- засобів ППО – 1 638 (+1) од;
- літаків – 442 (+0) од;
- гелікоптерів – 356 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 626 (+11) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 518 280 (+1 839) од;
- крилатих ракет – 5 111 (+0) од;
- кораблів/катерів – 35 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 149 183 (+376) од;
- спеціальної техніки – 4 690 (+7) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 665-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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