Втрати ворога на 15 вересня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 400 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 665-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,510 млн.

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Втрати ворога на 15 вересня 2026 року

  • особового складу – близько 1 510 000 (+1 400) осіб;
  • танків – 12 345 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 25 334 (+3) од;
  • артилерійських систем – 49 793 (+41) од;
  • РСЗВ – 2 131 (+4) од;
  • засобів ППО – 1 638 (+1) од;
  • літаків – 442 (+0) од;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 626 (+11) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 518 280 (+1 839) од;
  • крилатих ракет – 5 111 (+0) од;
  • кораблів/катерів – 35 (+0) од;
  • підводних човнів – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 149 183 (+376) од;
  • спеціальної техніки – 4 690 (+7) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 665-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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