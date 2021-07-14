Про Крим та BLM: російським спортсменам роздали методички для спілкування зі ЗМІ

Російським спортсменам роздали методички перед літніми Олімпійськими іграми 2020 у Токіо. В них містяться інструкції, як атлети мають себе поводити, а також, які відповіді давати на “провокаційні запитання”.

Відповідну інструкцію спортсменам надіслав Олімпійський комітет Росії (ОКР).

У структурі російським спортсменам наголосили, що питання політичного змісту не треба обговорювати, адже “спорт повинен залишатися поза політикою”. Це стосується питань ескалації на Донбасі та анексії Криму, зокрема питань: чий Крим?

Найпростішою відповіддю на запитання ОКР рекомендує давати: No comment.

Якщо спортсмена запитають про рух Black Lives Matter, то він повинен пояснити ЗМІ, що ставлення до цього руху – особиста справа кожного. Але Олімпіада в жодному разі не повинна ставати майданчиком для будь-яких акцій та жестів.

На питання, що стосуються допінгових скандалів у російському спорті, їхній спортсмен має відповісти, що йому нічого сказати, адже він ніколи в них не брав участі, а про санкції через допінг – їх повинні коментувати ті, хто їх запроваджував.

Також у методичках ОКР є тема харасменту. На питання про сексуальні домагання спортсмени повинні відповідати, що світ спорту з такою проблемою впорається.

— Я з цим ніколи не стикалася (-вся) в кар’єрі, але знаю, що така проблема існує в багатьох країнах.

В ОКР також наголосили, що російським спортсменам не варто вестися на провокації у соціальних мережах, адже інформація розповсюджується надзвичайно швидко.

На Олімпійських іграх у Токіо російські спортсмени виступатимуть без прапора країни та гімну. Таке рішення було ухвалене Всесвітнім антидопінговим агентством. Якщо ЗМІ ставитимуть запитання російським спортсменам щодо цього, то вони мають відповідати, що однаково представляти країну для них велика честь.

Замість гімну Росії на Іграх-2020 у Токіо використовуватимуть Перший концерт композитора Петра Чайковського, а російські спортсмени виступатимуть під прапором ОКР, а не під нейтральним з олімпійськими кільцями.

Джерело: Вєдомості