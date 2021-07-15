Розмір призових за олімпійські медалі різного ґатунку для українських спортсменів не змінився з літніх Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро.

Золоту медаль оцінили у $120 тис. (3.3 млн грн), за срібло призер отримає $80 тис. (2.2 млн грн), а за бронзу – $55 тис. (1.5 млн грн).

Таку ж суму українські спортсмени отримували за місце на п’єдесталі на двох зимових Олімпійських іграх – у Сочі-2014 та Пхьончхані-2018.

Якщо переводити призові у гривневий еквівалент, то сума винагороди зросла через зміну курсу гривні. Якщо у серпні 2016 року курс $1 до гривні становив 25,1 грн, то станом на 15 липня 2021 року – це вже 27,2 грн.

На попередній літній Олімпіаді у Ріо спортсмени збірної України вибороли одинадцять медалей, з яких дві золоті, п’ять срібних та чотири бронзові. Сума призових виплат спортсменам становила $1,027 млн.

За сумою виплат призових за Ріо-2016 Україна входила до десятки країн. Найбільше ж за золото виплачує своїм спортсменам Азербайджан, а саме – $510 тис., друга сходинка у Таїланду – $314 тис., а третя в Казахстану – $250 тис.

Цікаво, що Велика Британія нічого не платить за медалі своїм спортсменам.

Джерело: Суспільне.Спорт