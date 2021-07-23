22 липня відбувся перший матч Ворскла – КуПС в межах другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА. Поєдинок закінчився з нічийним рахунком 2:2 у Фінляндії.

Це був перший матч представника України в новому турнірі УЄФА. Полтавська Ворскла не змогла обіграти фінський КуПС, пропустивши м’яч на останніх секундах.

Матч Ворскла – КуПС – огляд

На першому таймі поєдинок розпочався дуже запекло. Уже на 6-й хвилині фіни відкрили рахунок завдяки дальньому удару Аньекпено Удо.

Однак полтавчани швидко оговтались та зрівняли рахунок на 29-й хвилині завдяку голу Ібрагіма Кане.

У другому таймі на 55-й хвилині перевага була у Ворскли. Олів’є Тілль реалізував пенальті і вивів полтавчан вперед.

Але на 96-хвилині, за секунди до фіналу, Діого Томас закинув м’яч у ворота полтавчан та вирвав для своєї команди нічию.

Перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА між Ворсклою та КуПС закінчився з рахунком 2:2.

Тому вже за тиждень 29 липня, відбудеться матч у відповідь, де оберуть сильнішого.

Після чого переможець зіграє в трєтьому раунді проти Астани або Аріса.

Стартові склади

КуПС: Крейдль – Хямяляйнен, Томас, Тойвомякі, Карільйо – Боатенг, Себбан – Узочукву, Поповіч, Ніссіля – Удо.

Запасні: Ріссанен, Ніба, Рангел, Ікауніекс, Юрю, Ярвінен, Пірттійокі, Хейнонен, Хаарала.

Ворскла: Різник – Чеснаков, Яворський, Бондаренко – Пердута, Скляр, Пуцлін, Тілль, Якубу – Кане – Степанюк.

Запасні: Ткаченко, Ісенко, Луїзао, Пешіч, Кравчук, Челядін, Есеола, Кушніренко, Коджові, Вакула.

Що таке Ліга конференцій

Це новий турнір УЄФА створений у 2018 році. Переможець змагання вийде в груповий етап ліги Європи на наступний сезон. Однак це можливо за умови, якщо він не кваліфікувався в лігу Чемпіонів через внутрішній чемпіонат.

На думку керівництва УЄФА, цей турнір дозволить більшості футболістам виступити в єврокубках і дасть можливість розвивати кар’єру, а клубам – додатковий шанс поборотися за європейський трофей.

Фото: Ворскла