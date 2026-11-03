Наглядова рада акціонерного товариства Українська оборонна промисловість (Укроборонпром) призначила нового генерального директора.

За результатами відкритого конкурсу посаду обійняв генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Івана Гаврилюка призначено гендиректором Укроборонпрому

Як повідомляє Акціонерне товариство Українська оборонна промисловість, пошуком кандидатів, їх відбором та попереднім оцінюванням займалося українське представництво міжнародної компанії Amrop Partnership, яка спеціалізується на підборі топменеджерів і розвитку управлінських компетенцій.

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Остаточне рішення наглядова рада ухвалила після завершення конкурсного відбору та проведення фінальних співбесід із претендентами.

Іван Гаврилюк має значний досвід військової служби, керівної роботи та діяльності в оборонній сфері. Очікується, що його управлінські навички та знання потреб українського війська сприятимуть розвитку Укроборонпрому, збільшенню виробничих потужностей підприємств і посиленню оборонно-промислового комплексу України.

У компанії наголошують, що призначення нового генерального директора є частиною трансформації Укроборонпрому в сучасну, ефективну та конкурентоспроможну оборонну компанію.

Нагадаємо, що 14 липня 2026 року Герман Сметанін повідомив про завершення роботи на посаді гендиректора Укроборонпрому.

Відставка Сметаніна відбулася після детонації складу боєприпасів у Вишневому на Київщині.

Фото: Акціонерне товариство Українська промисловість

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