Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта — Вів’єн Джолі — змінила прізвище.

18-річна Вів’єн відмовилася від прізвища батька і відтепер матиме ім’я Вів’єн Маршелін Джолі.

Про це повідомляє видання The Independent із посиланням на рішення суду.

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Вів’єн Джолі відмовилася від прізвища Бреда Пітта

За даними видання, Вів’єн Джолі звернулася до Вищого суду округу Лос-Анджелес із клопотанням про зміну імені ще 12 липня. Офіційне рішення на користь дівчини суд ухвалив 2 листопада 2026 року.

Вів’єн стала четвертою дитиною Джолі та Пітта, яка вирішила викреслити прізвище Пітт.

Першою шлях офіційної відмови від батьківського прізвища пройшла Шайло, яка використовує виключно прізвище Джолі з серпня 2024 року.

Найстарший син Анджеліни Джолі і Бреда Пітта – Медокс – також отримав офіційний судовий дозвіл на зміну свого прізвища у вересні 2026 року.

Одразу після Медокса наприкінці вересня відмовилася від прізвища Пітта і Захара.

Щодо брата-близнюка Вів’єн — Нокса — інформація про офіційну зміну документів поки відсутня. Втім, під час вручення шкільних атестатів у червні він публічно фігурував виключно під прізвищем матері.

Наразі єдиним із шести дітей, хто продовжує використовувати подвійне прізвище, є Пакс Джолі-Пітт.

Видання зазначає, що він, імовірно, залишається єдиним, хто підтримує зв’язок із родиною батька, хоча у 2023 році також жорстко критикував Бреда Пітта.

Зокрема, у приватному акаунті в Instagram на Дня батька Пакс звинувачував актора у створенні “суцільного пекла” для родини.

— Ти раз за разом доводиш, що ти жахлива й огидна людина. У тебе немає ні найменшої турботи чи співчуття до твоїх чотирьох наймолодших дітей, які тремтять від страху, коли перебувають у твоїй присутності, — зазначав тоді Пакс.

Нагадаємо, що офіційне розлучення Джолі та Пітта було остаточно оформлене у грудні 2024 року після тривалого судового процесу.

Початком розколу став інцидент 14 вересня 2016 року під час перельоту, коли Пітта звинуватили у словесній та фізичній агресії до своєї дитини.

Хоча розслідування ФБР та соціальних служб не виявило підтверджених фактів жорстокого поводження, Джолі подала на розлучення через кілька днів після цієї події.

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