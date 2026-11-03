США можуть уже в листопаді звернутися до країн НАТО з проханням виділити додаткові кошти на закупівлю американської зброї для України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з планами Вашингтона.

США проситимуть НАТО збільшити фінансування зброї для України

Сполучені Штати готують нове звернення до союзників по НАТО щодо збільшення внесків до програми PURL — механізму, за яким країни-партнери фінансують закупівлю американського озброєння для України.

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За даними агентсва, Вашингтон може виступити з таким проханням уже в листопаді 2026 року.

Причиною став дефіцит фінансування раніше затверджених пакетів військової допомоги. За оцінками джерел агентства, наразі бракує близько $2 млрд.

Водночас конкретну суму, яку США планують додатково залучити від союзників, поки не визначено.

Співрозмовники Bloomberg зазначають, що американська зброя продовжує надходити в Україну навіть до того, як країни НАТО перераховують кошти для її оплати.

Через це виникає розрив між вартістю вже переданого озброєння та фактичним фінансуванням. Якщо Пентагон ухвалить рішення про нові поставки, дефіцит може збільшитися.

Раніше головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич повідомив, що постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україну триває без затримок.

За його словами, Україна регулярно отримує озброєння, яке закуповують за кошти європейських союзників у межах програми PURL.

Гринкевич також наголосив, що жоден із пакетів PURL, оплачений європейськими партнерами, не було відкладено. Крім того, США схвалюють запити на передачу Україні американського озброєння від третіх країн.

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