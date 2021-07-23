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Факти / Спорт
Юлія Захарченко |

У кепці з гербом України: Світоліна показала, як готується до Олімпіади у Токіо

Еліна Світоліна

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна прибула у Токіо для участі у літніх Олімпійських іграх 2020.

Українська спортсменка опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram з тенісного корту. Світоліна надягнула кепку з зображенням гербу України.

 

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Публикация от Elina Monfils (@elisvitolina)

Сьогодні відбудеться урочисте відкриття Олімпійських ігор 2020, які триватимуть до 8 серпня. У змаганнях візьмуть участь понад 11 тис. спортсменів з 205 країн.

Українські серфінгісти, тенісисти, скелелази та інші паралімпійці змагатимуться у 33 видах спорту. Загалом під час змагань розіграють понад 300 комплектів медалей.

Один з найпопулярніших видів спорту на літніх Олімпійських іграх – легка атлетика (змагання проходитимуть майже щодня), а також плавання та гімнастика.

Через складну ситуацію з пандемією коронавірусу організатори Олімпіади заборонили присутність вболівальників, оскільки під час її проведення у Японії діятиме надзвичайний стан.

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Фото: Getty Images

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