Український фехтувальник Ігор Рейзлін здобув бронзу на Олімпійських Іграх-2020. Це друга медаль України на спортивних змаганнях у Токіо.

Про це повідомив НОК України та олімпійська команда на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

— Вітаємо спортсмена, його батька та тренера Дмитра Рейзліна та усю Україну. Пишаємося вами, – зазначив Національний олімпійський комітет України.

У поєдинку за бронзову медаль він переміг італійця Андреа Сантареллі з рахунком 15:12. Його перемога – історична. Це перша чоловіча індивідуальна нагорода з фехтування в історії України. Президент Володимир Зеленський привітав Рейзліна з перемогою на змаганнях.

– Вітаємо та продовжуємо вболівати за наших спортсменів! – наголосив Зеленський.

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Ігор Рейзлін став єдиним українським шпажистом, якому вдалося пройти в 1/2 фіналу. Фехтувальники Роман Свічкар та Богдан Нікішин вибули у першому раунді.

Першу нагороду для нашої країни в Олімпійських іграх виборола дзюдоїстка Дар’я Білодід, яка отримала бронзову медаль. Сьогодні у Токіо розіграють 18 комплектів нагород 32-х літніх Олімпійських Ігор.