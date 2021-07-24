Українка Дар’я Білодід, яка здобула у перший день змагань у рамках Олімпійських ігор 2020 бронзову медаль, поділилася своїми емоціями після отримання першої в історії нагороди для нашої країни у жіночому дзюдо на Олімпіаді.

За її словами, спортсменка віддала сьогодні всі сили на змаганнях. Враженнями українки поділився НОК України та олімпійська команда на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Білодід зазначила, що останню сутичку вона проводила на голден скор, яка була неймовірно важкою та виснажливою. За словами українки, для неї було важливо налаштуватися.

– Дуже допомогла мама, яка є і моєю тренеркою, налаштовувала мене, знайшла потрібні слова. Відчувала і підтримку наших на арені, – наголосила дзюдоїстка.

Білодід додала, що два роки тому в Японії вона виграла 33 чемпіонат світу з дзюдо, але це зовсім інший досвід для української спортсменки. У Токіо зараз тривають Олімпійські ігри 2020, які продовжаться до 8 серпня. Від України у змаганнях візьмуть участь 157 спортсменів.

Під час ігор у Києві працюють дві фан-зони, на яких проведуть понад 50 майстер-класів. Загалом цьогоріч на Олімпіаді 2020 в іграх візьме участь понад 11 тис. спортсменів із 205 країн світу.

Фото: НОК України