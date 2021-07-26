13-річна японка Нісія Момідзі завоювала золото на перших в історії Олімпійських ігор змаганнях з вуличного скейтбордингу серед жінок.

Результат дівчинки становить 15,26 бали.

Друге місце посіла ровесниця Момідзі – 13-річна Райсса Ліл з Бразилії, а бронзу завоювала 16-річна японка Фуна Накаямі.

Момідзі стала наймолодшим призером цьогорічної Олімпіади, а от рекордсменом за усі роки стала американка Марджорі Гестрінг, яка виброла золото ще 1936 році, коли була молодша за Нісію на 63 дні.

Цьогорічна чемпіонка дуже лаконічно відреагувала на перемогу і заявила журналістам, що “просто у захваті”.

– Я така щаслива, що виграла Олімпіаду в Японії, і я така щаслива виграти свою першу Олімпіаду в якості одного з наймолодших учасників, – сказала спортсменка.

Відсвяткувати перемогу Нісія Момідзі планує домашнім шашликом, який попросить приготувати свою матусю.

– Я хочу бути знаменитою. Але спочатку – шашлик, – відповіла дівчинка.

Наступна ціль Момідзі – Олімпіада в Парижі 2024 року, а до цього юна спортсменка вже займала призові місця на різноманітних конкурсах різного рівня.

У 2021 році Нісія виборола друге місце на Чемпіонаті світу.

Скейтбординг на Олімпійських іграх 2020

У цьогорічні Літні Олімпійські ігри додали чотири види спорту – скейтбординг, серфінг, скелелазіння та карате.

Вуличний скейтбординг, у якому і перемогла юна японка, передбачає змагання на так званому “вуличному” полі, де встановлено різноманітні сходи, бордюри, поручні, лавки, стіни та схили.

Кожен спортсмен сам обирає, які трюки і у якій послідовності він демонструватиме, а журі оцінюють ступінь складності трюків, висоту, швидкість, оригінальність, виконання і композицію рухів та виводять загальний бал.

Крім вуличного скейтбордингу на цьогорічній Олімпіаді спортсмени змагатимуться і за медалі в категорії Парк.