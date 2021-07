13-річна японка Нісія Момідзі завоювала золото на перших в історії Олімпійських ігор змаганнях з вуличного скейтбордингу серед жінок.

Результат дівчинки становить 15,26 бали.

Друге місце посіла ровесниця Момідзі – 13-річна Райсса Ліл з Бразилії, а бронзу завоювала 16-річна японка Фуна Накаямі.

A historic first on home soil!#JPN‘s Nishiya Momiji is the first women’s Olympic #Skateboarding champion!@worldskatesb @Japan_Olympic pic.twitter.com/6W6ReQE3BS

— Olympics (@Olympics) July 26, 2021