З 23 липня до 8 серпня у Токіо, столиці Японії, відбудеться найважливіша спортивна подія планети – Літні Олімпійські ігри-2020.

На змагання з’їдуться понад 11 тис. спортсменів з 205 країн світу. За медалі боротимуться найкращі з найкращих, які підтверджували свій професіоналізм на вітчизняних та міжнародних аренах і роками готувалися до участі в Олімпіаді.

Факти ICTV розповідають про спортсменів з усієї планети, за якими варто спостерігати на Олімпійських іграх в Токіо.

Літні Олімпійські ігри в Токіо-2020 – за ким варто спостерігати

Еліуд Кіпчоге, легка атлетика, Кенія

36-річний кенійський бігун вісім разів ставав переможцем міжнародних марафонів. У його професійній кар’єрі це четверта Олімпіада.

У 2016 році він завоював золото у Ріо-де-Жанейро. Еліуду Кіпчоге вдалося вперше в історії побити рекорд – він подолав 2-годинний бар’єр і пробіг марафон за 1:59:40. Щоправда, рекорд офіційно не зарахували, оскільки забіг пройшов не на офіційному заході.

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Еліна Світоліна, теніс, Україна

Найкраща тенісистка Україна, Еліна Світоліна, вирушила на змагання у Токіо уже в новому статусі – дружини.

– Для України це дуже важливо, і я обов’язково зроблю все можливе, щоб добре підготуватися. Моя мета – виграти медаль, – повідомляла Еліна перед початком змагань.

На Олімпіаді-2016 Світоліній вдалося дійти до чвертьфіналу. Протягом 2017-2019 років тенісистка була третьою у списку перших ракеток світу в рейтингу WTA.

За свою кар’єру вона здобула перемогу на 15 турнірах WTA в одиничному розряді, та на двох — у парному. Двічі доходила у півфінал Великого шлему і чотири рази в 1/4.

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Ікее Рікако, плавання, Японія

Ікее Рікако всього 21 рік, за свою кар’єру вона тричі стала бронзовим призером Чемпіонату світу на короткій воді. На Азійських іграх вона шість разів здобувала золото і два рази срібло.

Після низки перемог про спортивну кар’єру їй довелося забути. Замість боротьби за медалі Ікее розпочала боротьбу за життя – їй поставили діагноз лейкемія в лютому 2019 року.

Влітку минулого року плавчиха повідомила, що вилікувалася від хвороби, однак її здібності до плавання залишилися на рівні молодшої школи. Завдяки завзятим тренуванням вже весною 2021 року дівчина здобула ліцензію на Літні Олімпійські ігри-2020 в Токіо.

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Оксана Чусовітіна, гімнастика, Узбекистан

46-річна Оксана Чусовітіна – єдина гімнастка, яка брала участь в Олімпійських іграх сім разів. Це зафіксовано в Книзі рекордів Гіннеса. Від Олімпіади в Токіо спортсменка також не відмовилася.

Чусовітіна дебютувала на Олімпійських іграх у 1992 році в Барселоні та разом з командою отримала золото. У 2008 році опорний стрибок в Баку приніс їй золоту медаль.

Крім того, гімнастка є триразовою чемпіонкою світу та дворазовою переможницею Азіатських ігор. І це не всі її досягнення. Чусовітіна – перша в історії чинна спортсменка, чиє ім’я включено в міжнародний Зал Слави спортивної гімнастики.

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Жан Беленюк, греко-римська боротьба, Україна

30-річний Беленюк є багаторазовим чемпіоном світу та Європи з греко-римської боротьби. На Європейських іграх у 2015 та 2019 роках став чемпіоном та срібним призером.

На Літніх Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро-2016 він здобув золоту медаль.

Після участі в Іграх-2020 Беленюк може завершити спортивну кар’єру, тож цьогоріч повинен викластись на всі 100.

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Скай Браун, скейтбординг, Велика Британія

12-річна Скай Браун – наймолодша учасниця Олімпійських ігор за всю історію. Цього року в Токіо вона виступатиме в новому для Ігор виді спорту – скейтбордингу.

На рахунку юної спортсменки не лише велика кількість нагород, а й травм. Переломи черепа, розрив живота та легень, реанімація та навіть вмовляння батьків не зупинили її жагу скейтбордингу.

– Мої батьки не хотіли, щоб я так довго каталася на скейтборді. Але я просто відчувала, що не можу зупинити катання. Я просто сказала їм, що мені потрібно кататися на скейті. Це одна з моїх улюблених справ. Ви маєте одне життя і мусите насолоджуватися ним, – заявила Скай в інтерв’ю виданню The Guardian.

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Сімона Байлс, гімнастика, США

24-річна американка здобула неабияку славу на Олімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро. Там вона завоювала чотири золоті нагороди та одну бронзову.

Байлс встановила абсолютний рекорд в історії чемпіонату світу, ставши 19-разовою чемпіонкою. В історії спортивної гімнастики дівчина займає друге місце за кількістю нагород на чемпіонатах світу та Олімпіадах, їх у неї 30.

Після 2019 року вона не брала участь в змаганнях до цієї весни. Тож виступ Байлч на Літніх Олімпійських іграх-2020 в Токіо є доволі очікуваним.

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Азіф Султані, карате, Олімпійська збірна біженців

Афганець Азіф Султані виступає на Олімпіаді в збірній біженців, статус яких офіційно підтвердила Організація Об’єднаних Націй.

У віці семи років він втік з рідної країни до Ірану через переслідування. Султані розповідав, що в дитинстві часто зазнавав знущань, побоїв та дискримінації через відсутність документів.

Батько закликав його займатися бойовими мистецтвами для самооборони. Хлопець облаштував тренувальний майданчик біля будинку і збирав друзів, а зараз боротиметься за перемогу на Олімпійських іграх у Токіо.

– Я хотів би стати тією людиною, яка надсилає сигнал про надію мільйонам інших дітей, які були переміщені в усьому світі. Я бачу себе в кожному з них.

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Ремко Евенепул, велоспорт, Бельгія

Ремко Евенепул у свої 21 став справжньою зіркою велоспорту на батьківщині. Але його кар’єрі в один момент міг прийти кінець.

У 2020 році спортсмен, набравши велику швидкість, під час заїзду влетів в огорожу. Жахливі кадри з інцидентом облетіли увесь світ.

Хлопець отримав перелом тазу, після чого повернення в спорт було справою не з легких. Одначе, цього року Ремко – учасник Олімпіади-2020 в японському Токіо. Спортсмен сподівається привезти додому щонайменше одне золото.

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Новак Джокович, теніс, Сербія

34-річний серб є одним з кращих гравців в історії тенісу. Станом на липень 2021 року Джокович посідає перше місце за сумою зароблених призових – понад $151 млн.

Новак Джокович вигравав у трьох турнірах Великого шлему – Australian Open, Roland Garros та Wimbledon.

У 2008 році він здобував срібну медаль на Олімпійських іграх в Пекіні, а цього року повернеться в надії покращити результат.

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Ольга Харлан, фехтування, Україна

Цьогоріч 30-річна Ольга Харлан вчетверте представлятиме національну збірну України на Олімпійських іграх. У 2008 році вона здобула золото в Пекіні, у 2012 році – бронзу в Лондоні, а Олімпіада в Ріо-де-Жанейро принесла спортсменці дві бронзи.

Харлан шість разів перемагала на Чемпіонаті світу, вісім разів на чемпіонаті Європи, двічі на Універсіаді та один раз на Європейських іграх у Баку-2015.

Годі й говорити про кількість срібних та бронзових нагород в арсеналі українки. У 2016 році ім’я Ольги Харлан було вписано у міжнародний Зал слави Міжнародної федерації фехтування.

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Україна на Олімпійських іграх-2020 в Токіо

Цього року збірна України на Літніх Олімпійських іграх в Токіо представлена 157 спортсменами. Це найменша кількість ліцензій, яку отримала національна збірна за всю історію виступів.

Українцям прогнозують 14-те місце на Олімпіаді та 21 медаль. Більше про шанси України на Олімпійських іграх читайте у матеріалі.

Фото: Еліуд Кіпчоге, Еліна Світоліна,Ікее Рікако,УНІАН Скай Браун,Сімона Байлс, Азіф Султані, Ремко Евенепул, Ольга Харлан