Зеленський позбавив виплат трьох олімпійців, спійманих на допінгу

Президент України Володимир Зеленський позбавив трьох олімпійців, які раніше отримували нагороди, державної стипендії.

Всіх трьох було спіймано на вживанні допінгу, сказано в указі очільника держави №332 / 2021.

Державної допомоги позбавлено: Наталію Давидова, Ольга Коробкіну та Олексія Торохтія.

Зокрема, Давидова, якій була призначена стипендія в 2013 році, була призером Олімпійських ігор в Пекіні 2008 року. Вона потрапила на використанні заборонених речовин в 2016 році, коли був проведений повторний аналіз допінг-проб.

Після цього важкоатлетка була дискваліфікована, а все її результати на пекінській олімпіаді були анульовані.

Коробкіна, яка завоювала срібну медаль на Олімпіаді 2008 року, також була позбавлена нагороди рішенням Міжнародного Олімпійського комітету через допінг.

У свою чергу Торохтій став чемпіоном Олімпіади в Лондоні, проте в 2018 році попався на використанні заборонених речовин і був позбавлений золотої медалі, диплома і значка.

Своїм указом Зеленський також відновив виплати Георгію Погосову і Інні Фролової, яких позбавили стипендії в 2014 і 2009 роках відповідно.