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Зеленський позбавив виплат трьох олімпійців, спійманих на допінгу

володимир зеленський

Президент України Володимир Зеленський позбавив трьох олімпійців, які раніше отримували нагороди, державної стипендії.

Всіх трьох було спіймано на вживанні допінгу, сказано в указі очільника держави №332 / 2021.

Державної допомоги позбавлено: Наталію Давидова, Ольга Коробкіну та Олексія Торохтія.

Зокрема, Давидова, якій була призначена стипендія в 2013 році, була призером Олімпійських ігор в Пекіні 2008 року. Вона потрапила на використанні заборонених речовин в 2016 році, коли був проведений повторний аналіз допінг-проб.

Після цього важкоатлетка була дискваліфікована, а все її результати на пекінській олімпіаді були анульовані.

Коробкіна, яка завоювала срібну медаль на Олімпіаді 2008 року, також була позбавлена нагороди рішенням Міжнародного Олімпійського комітету через допінг.

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У свою чергу Торохтій став чемпіоном Олімпіади в Лондоні, проте в 2018 році попався на використанні заборонених речовин і був позбавлений золотої медалі, диплома і значка.

Своїм указом Зеленський також відновив виплати Георгію Погосову і Інні Фролової, яких позбавили стипендії в 2014 і 2009 роках відповідно.

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