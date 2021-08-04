Шахтар переміг Генк у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів.

Стартові склади

Генк: Вандервордт – Муньос, Садик, Лукумі, Артеага – Хейнен, Грошовскі – Бонгонда, Трезор, Іто – Онуачу.

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко – Майкон, Маркос Антоніо – Тете, Педріньо, Соломон – Траоре.

Матч завершився із рахунком 1:2.

Голи забивали Пол Онуачу та Матеус Кардосо Лемос Мартінес, а також Алан Патрік.

Відзначимо, що цього сезону було скасовано правило виїзного голу. Це означає, що в разі нічиї Шахтар не отримає переваги.