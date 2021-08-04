Український легкоатлет Назар Коваленко, який спеціалізується на спортивній ходьбі, не виступить на Олімпійських іграх 2020 у Токіо. Спортсмен приїхав до Японії попри своє відсторонення від змагань з надією, що йому нададуть шанс поборотися за олімпійську медаль.

За його словами, у 2020-му та 2020-му роках легкоатлет здав щонайменше по п’ять тестів на наявність допінгу. У 2021 році спортсмен здав шість допінг-тестів (три змагальних та три позазмагальних).

Однак міжнародна організація з боротьби з допінгом Athletics Integrity Unit залишила у силі рішення Спортивного арбітражного суду. Згідно з ним, спортсмен не може взяти участь у літніх Олімпійських іграх, оскільки він не здав позазмагальні проби у 63-денний період.

За словами легкоатлета, він не міг знати про те, коли до нього приїдуть допінг-офіцери, оскільки це закрита інформація. Коваленко зазначив, що не зміг зробити тест у 63-денний період, оскільки потрапив на Олімпіаду за 60 днів до свого старту.

Він наголосив, що зробив все можливе для доведення своєї невинності. Зокрема команда юристів за два дні підготувала величезну заяву, яке могло б мотивувати міжнародну організацію переглянути рішення.

Чому Коваленко не допустили до змагань

Назара Коваленко не допустили до участі в Олімпіаді-2020, яка проходить у Токіо. Таке рішення винесли щодо ще трьох спортсменів.

Причиною стало недотримання одного з пунктів антидопінгових правил. Згідно з ним, учасники змагань повинні здати три тести на наявність допінгу у крові поза змаганнями.

Тести потрібно проводити з інтервалом щонайменше у три тижні протягом 10 місяців. Варто зазначити, що Коваленко у період з 2017 до 2020 років відбував 3-річну дискваліфікацію за порушення цих правил.

У зв’язку з цим йому анулювали всі результати з середини травня 2012 року до середини травня 2015 року на спортивних змаганнях.

Джерело: Трибуна