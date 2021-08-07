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Факти / Спорт
Юлія Захарченко |

Маркевич не стане головним тренером збірної України

Мирон Маркевич

Мирон Маркевич не стане головним тренером збірної України з футболу. Про це повідомив журналіст телеканалів Футбол Ігор Бурбас у Twitter.

Сьогодні відбулася зустріч Маркевича та президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. За словами Бурбаса, вона нічим не увінчалася.

Журналіст зазначив, що сторони могли обговорювати можливі гіпотетичні варіанти роботи коуча у збірній. Проте робочий варіант контракту мали розглядати за схемою 1 + 1.

Раніше журналіст повідомляв, що УАФ розглядала на посаду головного тренера синьо-жовтих лише Мирона Маркевича та Сергія Реброва. За його словами, Ребров хотів очолити українську збірну, проте для цього він має розірвати контракт з футбольним клубом Аль-Айн.

Фото: Dreamstime

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