Мирон Маркевич не стане головним тренером збірної України з футболу. Про це повідомив журналіст телеканалів Футбол Ігор Бурбас у Twitter.

Сьогодні відбулася зустріч Маркевича та президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. За словами Бурбаса, вона нічим не увінчалася.

Зустріч нічим не увінчалась. Маркевича у збірній не буде. — Igor Burbas (@iburbas) August 6, 2021

Журналіст зазначив, що сторони могли обговорювати можливі гіпотетичні варіанти роботи коуча у збірній. Проте робочий варіант контракту мали розглядати за схемою 1 + 1.

Раніше журналіст повідомляв, що УАФ розглядала на посаду головного тренера синьо-жовтих лише Мирона Маркевича та Сергія Реброва. За його словами, Ребров хотів очолити українську збірну, проте для цього він має розірвати контракт з футбольним клубом Аль-Айн.