Каноїстки Лузан та Четверикова завоювали срібло Олімпіади на дистанції 500 м

Українки Людмила Лузан й Анастасія Четверикова завоювали срібну медаль у фіналі Олімпіади по запливу на каное-двійці на 500 метрів.

Дівчата пропливли дистанцію за 1.57,499, відставши від китаянок, які завоювали золото, на 2,004 секунди.

Третіми заплив завершили представниці Канади, які й отримали бронзову медаль.

Результати запливу

Китай – 1.55,495

Україна – 1.57,499

Канада – 1.59,041

Таким чином в активі збірної України на Олімпійських іграх в Токіо одна золота, чотири срібні та десять бронзових медалей. Команда займає 40-е місце в загальному медальному заліку.

Що відомо про Лузан та Четверикову

В 2019 українки брали участь в Європейських іграх, де в парному змаганні посіли п’яте місце на дистанції у 500 м. В 2021 році вони стали чемпіонками Європи на цій же дистанції, а також вибороли третє місце в запливі на 200 метрів.

Крім того, на цьому ж форумі Лузан також перемогла в одиночному запливі на 500 м і взяла срібло на дистанції 200м. Вже на Іграх в Токіо спортсменці вдалося завоювати бронзову медаль в каное-одиночці на дистанції 200 м.

Четверикова на чемпіонаті Європи показала лише сьомий результат, а тому отримати олімпійську ліцензію в одиночних дисциплінах не змогла.