Названо найбагатші клуби світу: Шахтар та Динамо у другій половині рейтингу

Одразу два українські футбольні клуби потрапили до топ-100 команд із найдорожчими складами.

У список увійшли донецький Шахтар, який опустився на 55 позицію, подешевшавши до €176 млн.

Київське Динамо, навпаки, подорожчало до €135,1 млн і піднялося на 70-й рядок.

При цьому в заявці чорно-помаранчевих числиться 30 гравців, середня вартість яких становить €5,87 млн, а у біло-синіх 34 футболіста, кожного з яких в середньому оцінюють в €3,97 млн.

Найдорожчим гравцем Шахтаря залишаються вінгери Тете і Манор Соломон, а також захисник Додо – їх ціна складає €20 млн.

Крім того, до топ-5 гравців входять півзахисник Педріньо (€15 млн), а також центральний захисник Микола Матвієнко (€ 11 млн).

У Динамо ситуація інакша – за останній рік більшість гравців основного складу збільшили свою трансферну вартість, за рахунок чого киянам вдалося піднятися в рейтингу.

Найдорожче у біло-синіх оцінюється крайній нападаючий Віктор Циганков, за якого потенційному покупцеві доведеться заплатити €25 млн. На другому місці лівий захисник Віталій Миколенко, чий цінник складає €17 млн.

На третьому місці серед найдорожчих футболістів киян виявився центральний захисник Ілля Забарний, трансфер якого на початку минулого сезону оцінювався в €50 тисяч, тоді як на сьогоднішній день його вартість зросла до €11 млн.

Четверте і п’яте місця у Динамо займають Микола Шапаренко та Георгій Бущан, за яких потенційному покупцеві доведеться викласти €8 млн та €7,5 млн відповідно.

Найдорожчим залишається англійський Манчестер Сіті, склад якого оцінюється в €1,06 млрд, на другому місці французький ПСЖ з показником в €993,45 млн, а на третьому – лондонський Челсі (€923,00 млн), який випередив Манчестер Юнайтед, що йде на четвертій сходинці, лише на €3 млн.

Замикає п’ятірку найбагатших клубів Ліверпуль, сукупна вартість гравців якого опустилася до позначки в €901,5 млн.