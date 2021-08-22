Перша українська олімпійська чемпіонка Оксана Баюл відмовилася від громадянства

Перша олімпійська чемпіонка в історії незалежної України фігуристка Оксана Баюл відмовилася від громадянства.

Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

– Я дуже схвильована. Прийшов час. Я більше нічого нікому не намагаюся довести. Ні, так ні – головою об бортик без мене, – написала фігуристка.

Вона нагадала, що згідно з Конституцією, громадянин, який отримав громадянство іншої країни, продовжує вважатися громадянином України доти, доки не вийде з нього.

Причини свого рішення Баюл не пояснила, однак кілька днів тому вона досить емоційно відреагувала на відсутність запрошення на святкування 30-річчя Незалежності України.

Нагадаємо, Оксана Баюл – стала першою спортсменкою в історії незалежної України, яка завоювала золоту медаль на Олімпійських іграх 1994 року.

У 1993 році фігуристка завоювала титул чемпіонки світу, а також двічі ставала призером чемпіонатів Європи – в 1993 і 1994 роках. Крім того, вона є дворазовою чемпіонкою України і заслуженим майстром спорту.

У 1994 році спортсменка переїхала в США, де і проживає до цих пір.

Фото: Instagram Оксана Баюл