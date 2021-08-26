Український фехтувальник Артем Манько завоював першу у своїй кар’єрі медаль Паралімпійських ігор 2020 у Токіо. На шляху до срібла паралімпійцю довелося у півфіналі позмагатися зі своїм другом, паралімпійським чемпіоном Ріо-2016 – Андрієм Демчуком.

22-річний черкащанин розповів, що радий дебютній нагороді на турнірі. Однак йому сумно, що довелося перемогти свого товариша.

– Насправді спочатку все було чудово – я бушував емоціями. Але коли переміг свого колегу Андрія Демчука, мені стало трохи сумно . Адже він мій колега, друг та напарник. Раніше взагалі був для мене, як ідол. Він і зараз для мене ідол – в моральному, технічному плані. Сподіваюся, що досягну його висот, – поділився Манько у коментарі Суспільному.

За словами срібного призера, шлях до нагороди був справді важкий, але воно того варте.

– Пройшов вогонь, воду і мідні труби, кров і піт. Це було дуже важко, але воно того варте. Я дуже радий за цю медаль. Так, вона срібна, не золота, але це теж непогано, – зауважив фехтувальник.

25 серпня на Паралімпіаді-2020 Артем Манько у вирішальному поєдинку з шаблі на візку поступився китайцю Лі Хао і посів друге місце.

Паралімпієць виступає в категорії А, до якої належать спортсмени, що можуть контролювати тулуб, а функціонування фехтувальної руки не залежить від їхньої травми.

Загалом у перший день змагань Україна завоювала вісім нагород – одна золота, п’ять срібних медалей (три з яких у фехтуванні на візках) та дві бронзові.

Україну на Іграх-2020 представляють 143 паралімпійці у 15 видах спорту.

Детальніше про перший день Паралімпіади-2020 та підсумки збірної України читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Суспільне

Фото: НКСІУ