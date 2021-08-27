Одноклубника Зінченка звинуватили у зґвалтуванні і взяли під варту

Захисника Манчестер Сіті та збірної Франції Бенжамена Менді звинуватили у зґвалтуванні.

Із заяви поліції Чешира відомо, що 27-річному футболісту висунули обвинувачення по чотирьом пунктах зґвалтування та одному випадку сексуального насильства щодо трьох позивачів у віці від 16 років у період із жовтня 2020 року до серпня 2021 року.

Менді обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

— Поліція Чешира та Королівська прокуратура хотіли би всім нагадати, що кримінальне провадження проти Менді триває і він має право на справедливий суд, – повідомив представник поліції.

У футбольному клубі Манчестер Сіті повідомили, що на період розслідування футболіста відсторонили від тренувань.

— Це питання підлягає юридичному процесу, і тому клуб не може давати подальші коментарі, поки цей процес не завершиться, – додали в клубі.

Бенжамен Менді захищає кольори Манчестер Сіті із 2017 року, коли він перейшов із французького Монако за €55 млн. Також гравець виступав за Гавр та Олімпік Марсель.

Футболіст грає у Сіті на тій же позиції, що і гравець збірної України Олександр Зінченко.