Осінь поступово набирає сили, а разом із нею настає особливий момент року, а саме День осіннього рівнодення. Наші предки пов’язували його із завершенням важливих робіт на землі, зібраним урожаєм і підготовкою до зими.

Цей день вважали часом, коли потрібно подякувати за те, що вдалося отримати протягом року, завершити старі справи та подбати про добробут родини. Із ним також пов’язано чимало народних прикмет.

Коли День осіннього рівнодення у 2026 році та що наші предки робили цього дня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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День осіннього рівнодення: коли настає у 2026 році

День осіннього рівнодення у 2026 році настане 23 вересня, у середу.

Це момент, коли Сонце переходить через небесний екватор, а тривалість дня та ночі стає майже однаковою. Після рівнодення ночі у Північній півкулі поступово стають довшими, а день — коротшим.

Саме з дня осіннього рівнодення в Україні природа дедалі помітніше рухається до зими, адже раніше темніє, дерева скидають листя, а тепла стає менше.

День осіннього рівнодення: прикмети

Для наших пращурів, які жили за природним календарем, цей період був важливим. За погодою, врожаєм і тим, що відбувалося навколо, намагалися зрозуміти, якими будуть наступні місяці та як готуватися до холодів.

Щедрий урожай вважали доброю ознакою. Якщо восени було багато яблук, горіхів, зерна, винограду та інших плодів, це сприймали як знак достатку для родини.

Звертали увагу і на погоду. За нею намагалися судити про подальший перебіг осені та наближення холодів.

Ще одна група прикмет стосувалася листя. Якщо дерева вже активно скидали листя, це сприймали як ознаку близької холодної пори.

А от поведінка птахів і тварин також була своєрідним природним календарем. Люди спостерігали за нею, щоб зрозуміти, коли чекати змін погоди та перших холодів.

День осіннього рівнодення в Україні: що варто робити

Осіннє рівнодення вважали хорошим часом для наведення порядку. У будинку прибирали речі, якими давно не користувалися, звільняли місце від зайвого, завершували відкладені справи.

Особливе значення надавали подяці за врожай і все отримане за рік. На столі могли бути сезонні продукти, такі як яблука, гарбуз, горіхи, виноград, зернові.

День намагалися провести у колі сім’ї. Вважалося доброю справою пригостити близьких або допомогти тому, хто потребує підтримки.

З осіннім рівноденням також пов’язували думки про достаток. Люди загадували бажання, пов’язані з фінансовим добробутом, планували майбутні витрати та прагнули не залишати за собою боргів.

Прикмети на День осіннього рівнодення: чого не варто робити 23 вересня

Цього дня намагалися уникати всього, що могло порушити спокій у родині.

Не радили:

сваритися та з’ясовувати стосунки;

бажати комусь зла;

згадувати старі образи;

скаржитися на життя та налаштовувати себе на негатив;

залишати важливі справи незавершеними;

без потреби витрачати гроші.

Вважалося, що осіннє рівнодення краще провести спокійно — прибрати в домі, завершити те, що давно відкладалося, побути з близькими та подякувати за все хороше, що приніс минулий період.

Саме тому цей день у народних уявленнях був не лише датою зміни сезону, а своєрідною межею між одним етапом року та іншим.

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