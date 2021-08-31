Паралімпіада-2020 – Цвєтов пояснив, чому відмовився фотографуватися з росіянами (ФОТО)

30 серпня на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо український легкоатлет Ігор Цвєтов, який завоював срібну нагороду, відмовився зробити спільне фото з російськими бігунами під час церемонії нагородження.

Водночас сам Цвєтов коротко прокоментував своє рішення, яке почали стрімко обговорювати у медіапросторі.

– Хтось вбачає у цьому неповагу до конкурентів, а хтось – повагу до України. Кожному своє. Із Україною в серці, – зазначив Цвєтов.

Як пройшов шостий день Паралімпіади-2020

У понеділок Ігор Цвєтов подолав фінальний забіг на 100 метрів за 11.47 секунди, перевершивши власний олімпійський рекорд 2016 року.

Водночас представники ПКР Дмитро Сафронов здобув золото, а Артем Калашян – бронзу.

Цікаво, що Цвєтов приніс Україні ювілейну 50-ту медаль Паралімпіади-2020.

Після фінального змагання спортсмени повинні були зробити спільне фото призерів на п’єдесталі.

Тож російські легкоатлети запропонували Цвєтову сфотографуватись. Однак українець відмовився та відсторонився від них.

У підсумку представники ПКР сфотографувалися удвох, а нашого бігуна поруч із ними не було.

Відзначимо, що для 27-річного Цвєтова це вже третя паралімпійська нагорода у його кар’єрі. На Паралімпіаді-2016 він двічі здобув золото.

За вчора, 30 серпня, збірна України завоювала ще 12 медалей: дві золоті, шість срібних і чотири бронзові.

Загалом на рахунку наших паралімпійців 60 нагород: 13 золотих медалей, 30 срібних і 17 бронзових.

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Джерело: Ігор Цвєтов