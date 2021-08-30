Паралімпіада-2020 – Цвєтов відмовився від фото з росіянами під час церемонії нагородження (ФОТО)

Український легкоатлет і срібний призер Паралімпіади-2020 Ігор Цвєтов відмовився зробити спільне фото з російськими бігунами, які також завоювали нагороди на Іграх.

Так, під час церемонії нагородження на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо поруч із Цвєтовим на п’єдесталі також стояли представники ПКР – Дмитро Сафронов (паралімпійський чемпіон) та Артем Калашян (бронзовий призер).

Там російські спортсмени запропонували Цвєтову зробити спільне фото призерів. Однак українець відмовився та відсторонився від них.

У підсумку росіяни сфотографувалися удвох, а Цвєтова поруч із ними не було.

Відзначимо, що інцидент із відмовою Цвєтова зробити фото з росіянами відбувся після того, як на Олімпіаді-2020 спільну світлину з представницею ОКР Марією Ласіцкене зробила українська бронзова призерка Ярослава Магучіх.

Через цю світлину в українському інфопросторі розгорівся справжній скандал. Одні розкритикували легкоатлетку, а інші – встали на захист дівчини.

Здобутки України на Паралімпаді-2020

30 серпня фінальний забіг на 100 метрів Ігор Цвєтов подолав за 11.47 секунди, перевершивши власний олімпійський рекорд 2016 року.

Дмитро Сафронов здобув золото з результатом 11.39 секунди. Також він встановив світовий рекорд.

Бронза дісталася Артему Калашяну, який подолав дистанцію за 11.75 секунди.

За підсумками шостого дня Паралімпійських ігор-2020 Україна закріпилася в медальному заліку на 5-му місці, а за кількістю нагород – на 4-й позиції.

Загалом на рахунку збірної України 54 нагороди: 12 золотих медалей, 27 срібних і 15 бронзових.

Джерело: Суспільне