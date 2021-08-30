Паралімпійські ігри 2020 в Токіо: медальний залік Паралімпіади-2020 (таблиця)

30 серпня в Токіо розпочався шостий день Паралімпійських ігор-2020. За підсумками попереднього дня Україна піднялася в медальному заліку на п’яте місце, а за кількістю нагород наша збірна перебуває на четвертій позиції.

Лише сьогодні, 30 серпня, збірна України завоювала ще чотири медалі: одну золоту, дві срібні й одну бронзову.

Загалом на рахунку збірної України 47 нагород: 11 золотих медалей, 24 срібних і 12 бронзових.

Лідерство продовжує утримувати Китай – представники цієї країни здобули загалом 108 нагород – 48 золотих, 31 срібну і 29 бронзових.

Друге місце посідає збірна Великої Британії. На рахунку паралімпійців зі Сполученого Королівства 64 медалі – 25 золотих, 19 срібних і 20 бронзових.

На третьому місці перебуває збірна ПКР – її представники здобули 54 нагороди – 15 золотих, 11 срібних і 28 бронзових.

У топ-10 також перебувають збірні США (15/17/9), Азербайджану (9/0/4), Австралії (8/16/13), Нідерландів (8/7/5), Бразилії (11/5/15 ) та Італії (8/10/10).

Паралімпійські ігри-2020 у японській столиці триватимуть до 5 вересня. У змаганнях беруть участь спортсмени з понад 160 країн у 22 видах спорту.

Україну представляють 143 паралімпійці у 15 видах спорту. Це сьомі Ігри для паралімпійської збірної України.

Уже встигли відзначитись плавчиня Єлизавета Мерешко, яка принесла Україні золото та срібло і встановила новий паралімпійський рекорд. Анна Гонтар завоювала бронзу, Антон Коль, Максим Крипак та Олег Вірченко – срібло.

Серед фехтувальників медалі вибороли Артем Манько, Євгенія Бреус та Олена Федота.

27 серпня наші легкоатлети також завоювали нагороди: Владислав Білий – срібло, а Юлія Павленко – бронзу.

А 30 серпня Марина Литовченко здобула для України золоту медаль у змаганнях з настільного тенісу в класі 6.