Український легкоатлет Максим Коваль завоював золоту нагороду у штовханні ядра на літніх Паралімпійських іграх-2020 у Токіо. Золотий результат спортсмена в 17,34 метра тепер новий світовий рекорд.

Срібло у цій дисципліні дісталося ще одному українцю Олександру Яровому. Його результат – 17,30 метрів.

Третю сходинку п’єдесталу посів представник Греції Ефстратіос Ніколаїдіс з результатом 15,93 метри.

Золоту медаль зі світовим рекордом спершу виграв малазійський спортсмен Мухаммад Зіяд Золкефлі, але його результат анулювали. Спортсмена дискваліфікували фактично перед підняттям на п’єдестал пошани.

Коваль і Яровий проводили першу Паралімпіаду в кар’єрі. Коваль – чемпіон світу та чемпіон Європи 2019 року. Яровий в цьому році став чемпіоном Європи.

Таким чином, у скарбничці збірної України на Паралімпіаді-2020 у Токіо вже є 66 нагород: 15 золотих медалей, 32 срібні та 19 бронзових.

30 серпня українські паралімпійці вибороли дві золоті нагороди у плаванні. Плавець Максим Крипак був найкращий на дистанцій 100 метрів батерфляєм, а Андрій Трусов завоював золото за підсумками фінального запливу на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S7.

В одному запливі із Трусовим бронзу також виборов Євген Богодайко, який третім дістався фінішної лінії.