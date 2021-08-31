Плавець Максим Крипак виборов чотирнадцяте золото у скарбничку збірної України на літніх Паралімпійських іграх-2020 у Токіо.

На дистанції 100 метрів батерфляєм у класі S10 він показав результат 54,15 секунди, що є новим світовим паралімпійським рекордом.

Другу сходинку за результатами запливу посів представник Італії Стефано Раймондо, а трійку призерів замкнув австралієць Кол Пірс.

Для Крипака це вже четверта медаль на Іграх у Токіо. До цього він виграв золото на дистанції 100 метрів вільним стилем, срібло він виграв за підсумками вільного запливу на 50 метрів, а бронзу – в естафеті 4х100 метрів.

Золото Крипака дозволило Україні повернутися до топ-5 медального заліку. Станом на 14.00 за київським часом українські паралімпійці вибороли вже 62 нагороди у Токіо, з яких 14 золотих, 30 срібних та 18 бронзових.

Тринадцяту золоту медаль для України теж виборов плавець Андрій Трусов. Він у фіналі на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S7 показав найкращий результат, що гарантувало йому медаль найвищого ґатунку.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо триватимуть до 5 вересня. У змаганнях беруть участь спортсмени з понад 160 країн у 22 видах спорту.