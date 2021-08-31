Український плавець Андрій Трусов виграв золоту медаль у фінальному запливі на 50 метрів вільним стилем у класі S7 на літніх Паралімпійських іграх-2020 у Токіо.

Трусов показав переможний результат 27,43 секунди. У цій же дисципліні бронзовим призером змагань став Євген Богодайко (27,99 секунд).

Третю сходинку у цьому запливі посів представник Колумбії Карлос Серрано Сарате з часом 27,84.

Це завойоване золото Трусова стало тринадцятим для збірної України на Паралімпіаді-2020 у Токіо. Спортсмен вже є дворазовим чемпіоном Паралімпійських ігор у Токіо.

Раніше 21-річний Трусов виграв зі світовим рекордом 100 метрів на спині, завоював два срібла – в запливі на 400 метрів вільним стилем і на дистанції 200 метрів комплексним стилем, а також здобув бронзу в естафеті 4×100 вільним стилем.

У фінальному командному запливі 4х100 метрів вільним стилем наша команда була представлена плавцями Юрієм Божинським, Денисом Дубровим, Андрієм Трусовим і Максимом Крипаком. Наші паралімпійці із самого початку були поблизу трійки лідерів, але змогли проплисти естафету за 3:47.40 хв, що гарантувало їм бронзу.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо триватимуть до 5 вересня. У змаганнях беруть участь спортсмени з понад 160 країн у 22 видах спорту.