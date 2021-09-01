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Факти / Спорт
Марія Степанюк |
Казахстан — Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2022

Казахстан — Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2022

Збірна України та команда Казахстану зустрінуться 1 вересня на стадіоні Астана-Арена у Нур-Султані у межах четвертого туру відбору європейської кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року.

Це буде шоста зустріч команд в історії. Чотири рази збірна України святкувала перемогу над казахами і лише раз зіграла внічию. Це сталося у поточному відборі до чемпіонату світу-2022 у Києві.

На думку букмекерів, абсолютними фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.49. Успіх казахів оцінюють в 7.90. Нічийний результат зустрічі — 4.20.

Зустріч у Нур-Султані довірили литовській бригаді арбітрів на чолі із рефері Донатасом Румшасом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Олександр Радіус і Довідас Сужіделіс. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Робертас Шмітас.

Текстова онлайн-трансляція матчу Казахстан — Україна розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 17.00.

З початку З кінця
Пряма трансляція
11:39 - 01 вересня

Команда Олександра Петракова зіграє у синьому комплекті форми, а казахстанська команда відіграє у жовтих кольорах.

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11:33 - 01 вересня
Заявка збірної України на матч з Казахстаном

Воротарі: Бойко, Пятов, Різник;

Захисники: Соболь, Сирота, Кривцов, Качараба, Корнієнко, Забарний, Міколенко, Тимчик, Караваєв, Матвієнко;

Півзахисники: Сидорчук, Ярмоленко, Малиновський, Шапаренко, Макаренко, Циганков, Зінченко, Буяльський;

Форварди: Яремчук, Сікан.

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