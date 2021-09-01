Збірна України та команда Казахстану зустрінуться 1 вересня на стадіоні Астана-Арена у Нур-Султані у межах четвертого туру відбору європейської кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року.

Це буде шоста зустріч команд в історії. Чотири рази збірна України святкувала перемогу над казахами і лише раз зіграла внічию. Це сталося у поточному відборі до чемпіонату світу-2022 у Києві.

На думку букмекерів, абсолютними фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.49. Успіх казахів оцінюють в 7.90. Нічийний результат зустрічі — 4.20.

Зустріч у Нур-Султані довірили литовській бригаді арбітрів на чолі із рефері Донатасом Румшасом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Олександр Радіус і Довідас Сужіделіс. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Робертас Шмітас.

Текстова онлайн-трансляція матчу Казахстан — Україна розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 17.00.