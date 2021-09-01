Форвард збірної Франції Антуан Грізманн повернувся в мадридський Атлетіко після двох сезонів проведених у каталонській Барселоні.

Футболіст перейшов у стан матрацників на правах оренди, а в угоді прописана опція викупу його контракту Атлетіко.

#BienvenidoGriezmann @AntoGriezmann volverá a vestir nuestra camiseta tras el acuerdo alcanzado entre nuestro club y el Barcelona para su cesión. Bienvenue, Antoine! https://t.co/NZcnFfJqp8 pic.twitter.com/nFsJIxZgSy — Atlético de Madrid (@Atleti) August 31, 2021

Мадридський клуб встиг оформити всі необхідні документи щодо переходу гравця за одну хвилину до закриття літнього трансферного вікна.

Прес-служба каталонського клубу підтвердила, що мадридський клуб зобов’язався виплачувати гравцю зарплату за час оренди, а у контракті прописаний пункт обов’язкового трансферу.

Журналіст Фабріціо Романо повідомив, що влітку наступного року мадридці мають виплатити Барселоні за контракт Грізманна €40 млн. Сам футболіст підписав із рохібланкос угоду за схемою 2+1.

Антуан Грізманн перейшов до каталонської Барселони влітку 2019 року за €120 млн. У минулому сезоні у футболці блаугранас він провів 41 матч, в якому відзначився 20 разів у воротах суперників.

У складі мадридського Атлетіко Грізманн виграв Лігу Європи-2017/18 та Суперкубок УЄФА-2018. У сезоні-2015/16 Ліги чемпіонів він став фіналістом турніру. 30-річний форвард виступав за Атлетіко з 2014 до 2019 року та забив 94 м’ячів у 180 матчах.

У літнє міжсезоння каталонська Барселона заробила на трансферах гравців €76,5 млн, хоча її лідер та капітан команди Ліонель Мессі залишив клуб на правах вільного агента.

Джерело: Fabrizio Romano, Atletico Madrid