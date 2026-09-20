У ніч на 20 вересня (з 18:00 19 вересня) російський ворог запустив по Україні 138 ударних дронів типу Shahed (половина з них реактивні), Гербера, Пародія із напрямків: Орел, Міллерово, а також з окупованих територій Донецька та Гвардійського у Криму.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 20 вересня

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Станом на 08:00, сили протиповітряної оборони збили та придушили 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання на 17 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на п’яти локаціях.

Військові попереджають, що у повітряному просторі України фіксуються ворожі БпЛА.

Пізно ввечері 19 вересня повідомлялося, що у Фастівському районі на Київщині внаслідок російського удару загинули троє людей: мама та двоє трирічних дітей. Через ворожий удару пошкоджений приватний житловий будинок. У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено підприємство.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 670-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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