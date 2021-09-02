Український плавець Максим Крипак завоював четверту золоту медаль на літніх Паралімпійських іграх-2020 у Токіо.

Спортсмен у запливі на дистанції 100 метрів на спині у класі S10 встановив світовий рекорд. 26-річний Крипак подолав дистанцію за 57,19 секунд, оновивши свій власний та світовий рекорд на 0,05 секунди.

Другу сходинку посів представник Італії Стефано Раймонді, який відстав від українця на 2,17 секунди. Третя сходинка у француза Флорана Мараіса.

У фінальному запливі брав участь ще один представник України Станіслав Попов, який фінішував на дистанції сьомим.

Для Крипака це вже четверта золота нагорода на Паралімпіаді у Токіо. Раніше він став паралімпійським чемпіоном на дистанціях у 100 та 400 метрів вільним стилем, а також на 100-метрівці батерфляєм. В активі Максима є срібло на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Наразі українські атлети вже вибороли 82 нагороди, з яких 20 – золотого ґатунку, 38 срібних та 24 бронзових.

Дев’ятнадцяту золоту медаль Україні принесла легкоатлетка Марія Помазан у штовханні ядра.

Помазан переграла своїх опоненток, штовхнувши ядро на 12,24 метра, що на три метра далі, аніж це зробила срібна призерка з Бразилії.