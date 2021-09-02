Український спортсмен Владислав Загребельний виграв золото на літніх Паралімпійських іграх-2020 у Токіо у секторі стрибків у довжину.

Спортсмен виступає у класі T37 (люди з порушенням координації, такими як гіпертонус, атаксія та атетоз).

Українець стрибнув на 6 метрів та 59 сантиметрів, встановивши європейський рекорд.

Срібло у цій дисципліні дісталося представнику Аргентини Брайяну Ліонелю Імпеллізері, а бронза у бразильця Матеу Евангелісти Кардосу.

На Паралімпіаді-2016 у Ріо Загребельний опинився поза трійкою лідерів, фінішувавши четвертим.

Наразі у скарбничці збірної України на Паралімпіаді у Токіо вже 77 нагород, з яких 19 золотих, 35 срібних та 23 бронзи. У медальному заліку наші спортсмени замикають топ-5 рейтингу.

Дві нагороди у штовханні ядра

Український паралімпієць Максим Коваль завоював золоту нагороду у штовханні ядра на Паралімпіаді-2020 у Токіо. Він також встановив світовий рекорд з результатом у 17,34 метра.

Срібло у цій дисципліні дісталося ще одному українцю Олександру Яровому.