Українська легкоатлетка Марія Помазан стала чемпіонкою літніх Паралімпійських ігор-2020 у Токіо, виборовши золото у штовханні ядра.

32-річна українка виступає у класі F35 (люди з порушенням координації, такими як гіпертонус, атаксія, атетоз, люди з церебральним паралічем).

Срібло у цій дисципліні дісталося представниці Бразилії Марівані Олівейрі да Норбега, а бронза у представниці Чехії Анни Лухової.

Помазан переграла своїх опоненток, штовхнувши ядро на 12,24 метра, що на три метра далі, аніж це зробила срібна призерка.

Для Марії це вже четверта нагорода з Паралімпійських ігор. Ще у Лондоні спортсменка у цій дисципліні виграла золото, а у Ріо здобула срібло. Також у неї є срібло Паралімпіади-2012 у метанні диска.

Наразі у скарбничці збірної України на Паралімпіаді у Токіо вже 77 нагород, з яких 19 золотих, 35 срібних та 23 бронзи. У медальному заліку наші спортсмени замикають топ-5 рейтингу.

Ще одне золото на Паралімпіаді-2020 завоював Владислав Загребельний в секторі стрибків у довжину в класі T37.