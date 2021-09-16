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Факти / Спорт
Людмила Богданова |

Шахтар поступився молдавському Шерифу у матчі Ліги чемпіонів

Шахтар Шериф

У межах першого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар на виїзді зустрівся з молдовським Шерифом. Матч пройшов на однойменному стадіоні Шериф у Тирасполі і звершився поразкою гірників з рахунком 2:0.

На 16 хвилині матчу перший гол оформив напівзахисник Шерифа Адама Траоре. Він отримав передачу від Крістіано та потужно пробив над головою у П’ятова.

На 42 хвилині жовту картку отримав Густаво Дуланто, який грубо зіграв проти Тете.

На початку другого тайму Шахтар виконав заміну – замість Тете на поле вийшов Марлос. Уже на 62 хвилині зустрічі молдавський Шериф подвоїв рахунок – автором гола став Момо Янсане. Нападник вистрибнув назустріч навісній передачі від Крістіано та головою поцілив у ліву дев’ятку.

За результатом гри молдовський Шериф заробив три очки та очолив групу. На рахунку гірників – жодного очка та останнє місце у таблиці.

Наступний матч підопічні Дзе Дебрі проведуть у Києві проти італійського Інтера. Матч відбудеться 28 вересня. У цей же день Шериф зустрінеться з мадридським Реалом.

Стартові склади:

Шахтар: П’ятов, Додо, Сантос, Тете, Матвієнко, Ісмаїлі, Траоре, Педріньйо, Барберан, Антоніо, Фернандо.

Шериф: Фернандо, Крістіано, Атанасіадіс, Арболеда, Дуланто, Кастаньєда, Аддо, Коловос, Тілль, Траоре, Яхшибоєв.

Голи: Треоре (19), Янсане (62).

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Фото: Getty Images

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