Українська спортсменка Людмила Лузан виборола срібну нагороду на чемпіонаті світу з веслування на байдарках та каное в одиночці, яке проходить у Копенгагені (столиці Данії).

Перед цим у фіналі, виступаючи у каное-двійці, Лузан та спортсменка Анастасія Четверікова виграли золоту медаль, випередивши своїх суперниць на дистанції 500 м.

Лузан виграла дві нагороди за одну годину. Сама ж українка прокоментувала, що вона віддала всі сили для найсильнішого фінішу на спортивних змаганнях.

– Віддала всі сили. Це був найсильніший фініш у моєму житті, тому що я віддала все, що могла. Важко зараз тримати ту форму, яка була на Олімпійських іграх, але я задоволена результатом, тому що золото на олімпійській дистанції – це найважливіше. Ми це зробили, – наголосила українка Людмила Лузан.

Людмила Лузан – українська спортсменка, яка спеціалізується на веслуванні на байдарках та каное. Влітку 2021 року чемпіонка світу виборола дві нагороди на Олімпійських іграх 2020, які проходили у Токіо. Українка виграла на цих спортивних змаганнях бронзову та срібну нагороди.

Джерело: Федерація каное України