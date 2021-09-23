У середу, 22 вересня, київське Динамо зустрілося з донецьким Шахтарем у межах матчу за Суперкубок України. Гра відбулася в Києві на НСК Олімпійський і завершилася з рахунком 0:3.

Динамо – Шахтар – огляд матчу

Одразу на перших хвилинах запеклого поєдинку за трофей гірники взяли під контроль м’яч.

На 30-хвилині Марлос дивом перестрибнув захисників біло-синіх і скинув м’яч на дальню штангу, де знаходився Лассіна Траоре. Останній потужним кивком головою перекинув м’яч через воротаря у дальній кут воріт (1:0).

Таким чином Шахтар відкрив рахунок в протистоянні із Динамо в межах матчу за Суперкубок України.

Далі на полі було багато боротьби, зіткнень і жовтих карток. А небезпечних моментів глядачі практично не побачили.

Другий тайм розпочався з потужного удару Степаненка на 47-й хвилині з-за меж штрафного майданчика, однак м’яч потрапив в штангу.

Але на 54-й хвилині гірники провели швидку контратаку. Тут відзначився дублем Траоре. Він загатив м’яч у порожні ворота з близької відстані після прострілу Ісмаїлі (2:0).

За 10 хвилин Шахтар довів рахунок до розгромного. Потужним ударом з-за меж штрафного відзначився Алан Патрік.

Таким чином гірники виграли свій перший трофей після чемпіонського титулу в 2020 році.

Відзначимо, це перший великий успіх донецького клубу під керівництвом Роберто Де Дзербі. А от Мірча Луческу вперше не зміг тріумфувати в національному турнірі з киянами.

Динамо – Шахтар – 0:3

Голи: Траоре (30, 54), Патрік (61)

Стартовий склад:

Шахтар: П’ятов, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі (Кривцов, 67), Степаненко (М.Антоніо, 78), Майкон, Марлос (Соломон, 67), А.Патрік, Траоре (Сікан, 78), Педріньйо (Конопля, 88).

Динамо: Бойко, Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзьора (Караваєв, 67), Сидорчук (Андрієвський, 66), Шапаренко, Буяльський, Де Пена (Вітіньйо, 70), Циганков, Супряга (Гармаш, 66).