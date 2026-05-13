Європейський Союз офіційно поінформував Раду Європи про свій намір долучитися до Угоди про Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

5 травня Рада Європейського Союзу затвердила рішення щодо підписання ЄС Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.

13 травня Андрій Сибіга заявив, що ЄС офіційно повідомив Раду Європи про намір приєднатися до відповідної угоди про Спецтрибунал.

– Надзвичайно важливо притягнути до повної відповідальності та поставити перед судом керівництво держави-агресора, а також усіх винних, – додав український міністр.

Станом на 12 травня було відомо, що до угоди вже готові приєднатися 32 держави.

Розгляд питання щодо створення спецтрибуналу винесуть на голосування під час засідання Комітету міністрів Ради Європи, яке відбудеться 14–15 травня у Кишиневі.

В Офісі президента розраховують, що предметом розгляду Спеціального трибуналу стануть не лише дії вищого керівництва Росії, а й дії держав, які надавали Москві безпосередню підтримку у війні проти України.

Нагадаємо, 25 червня 2025 року президент Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ.

