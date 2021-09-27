Донецький Шахтар зустрінеться із міланським Інтером у межах матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/22. Гра відбудеться 28 вересня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.
Початок матчу о 19.45 за київським часом.
Де дивитися Шахтар – Інтер?
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру у прямому ефірі на платформі MEGOGO на каналі MEGOGO Футбол 1.
У повторі матч можна буде переглянути 29 вересня о 10.00 та 12.00 на каналі MEGOGO Футбол 1.
Це буде шоста зустріч команд в історії. Двічі перевага була на боці нерадзуррі, ще тричі команди розійшлися нічиєю.
Востаннє суперники зустрічалися у межах групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.
Після першого туру групового етапу донецький Шахтар посідає останнє місце у квартеті D, не набравши очок. Така ж ситуація і в міланського Інтер, який йде третім. Лідером групи наразі є молдовський Шериф (3), друга сходинка у мадридського Реала (3).
Фото: ФК Шахтар