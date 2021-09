Легенда боксу, екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Майк Тайсон залишився незадоволеним рівнем бою українця Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа, який вони показали 26 вересня.

Хоч і Усик сенсаційно переміг над Джошуа, та заволодів чемпіонськими титулами – WBO, WBA, IBF, IBO, але Тайсона не вразив жоден із боксерів.

After watching the Joshua vs Usyk fight, maybe they had a bad day that night. From that performance do you really think they could have beat me in my prime?

— Mike Tyson (@MikeTyson) September 27, 2021