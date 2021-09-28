Легенда боксу, екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Майк Тайсон залишився незадоволеним рівнем бою українця Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа, який вони показали 26 вересня.

Хоч і Усик сенсаційно переміг над Джошуа, та заволодів чемпіонськими титулами – WBO, WBA, IBF, IBO, але Тайсона не вразив жоден із боксерів.

– Після перегляду бою Джошуа – Усик думаю, що, можливо, того вечора у них був невдалий день. Після такого виступу ви дійсно вважаєте, що вони могли б побити мене на моєму піку?, – написав екс-боксер у Twitter.

After watching the Joshua vs Usyk fight, maybe they had a bad day that night. From that performance do you really think they could have beat me in my prime? — Mike Tyson (@MikeTyson) September 27, 2021

У ніч на неділю Усик вирвав перемогу у Джошуа із рахунком 117:112, 116:112 і 115:113. Бій тривав максимальні 12 раундів.

Після завоювання чемпіонських поясів за версіями IBF, WBO, WBA і IBO українець заявив, що ця перемога дуже багато означає та подякував фанатам за підтримку.

Відзначимо, що це був 19-й професійний поєдинок Усика, і всі вони були переможними. Боксер став третім українським чемпіоном у суперважкій вазі після Володимира і Віталія Кличків.

Реванш, що передбачає контракт бою, відбудеться, ймовірно, у лютому або березні 2022 року. Як пояснив промоутер Джошуа Едд Гірн, повторна зустріч, швидше за все, також пройде у Великій Британії.

Після історичною перемоги 34-річний українець очолив світовий рейтинг боксерів у суперважкій вазі. Також він став четвертим у списку топ-боксерів незалежно від вагової категорії.