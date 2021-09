Легенда бокса, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон остался недовольным уровнем боя украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа, который они показали 26 сентября.

Хотя Усик сенсационно победил Джошуа и завладел чемпионскими титулами — WBO, WBA, IBF, IBO, Тайсона не впечатлил ни один из боксеров.

After watching the Joshua vs Usyk fight, maybe they had a bad day that night. From that performance do you really think they could have beat me in my prime?

— Mike Tyson (@MikeTyson) September 27, 2021