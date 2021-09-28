Легенда бокса, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон остался недовольным уровнем боя украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа, который они показали 26 сентября.

Хотя Усик сенсационно победил Джошуа и завладел чемпионскими титулами — WBO, WBA, IBF, IBO, Тайсона не впечатлил ни один из боксеров.

— После просмотра боя Джошуа — Усик думаю, что, возможно, в тот вечер у них был неудачный день. После такого выступления вы действительно считаете, что они могли бы побить меня на моем пике? — написал экс-боксер в Twitter.

After watching the Joshua vs Usyk fight, maybe they had a bad day that night. From that performance do you really think they could have beat me in my prime? — Mike Tyson (@MikeTyson) September 27, 2021

В ночь на воскресенье Усик вырвал победу у Джошуа со счетом 117: 112, 116: 112 и 115: 113. Бой длился максимальные 12 раундов.

После завоевания чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA и IBO украинец заявил, что эта победа очень много значит, и поблагодарил фанатов за поддержку.

Отметим, что это был 19-й профессиональный поединок Усика, и все они были победными. Боксер стал третьим украинским чемпионом в супертяжелом весе после Владимира и Виталия Кличко.

Реванш, который предусматривает контракт боя, состоится, вероятно, в феврале или марте 2022 года. Как объяснил промоутер Джошуа Эдд Гирн, повторная встреча, скорее всего, также пройдет в Великобритании.

После исторической победы 34-летний украинец возглавил мировой рейтинг боксеров в супертяжелом весе. Также он стал четвертым в списке топ-боксеров независимо от весовой категории.