Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Увидел неудачный день: Майк Тайсон раскритиковал бой Усика и Джошуа

Майк Тайсон

Легенда бокса, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон остался недовольным уровнем боя украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа, который они показали 26 сентября.

Хотя Усик сенсационно победил Джошуа и завладел чемпионскими титулами — WBO, WBA, IBF, IBO, Тайсона не впечатлил ни один из боксеров.

— После просмотра боя Джошуа — Усик думаю, что, возможно, в тот вечер у них был неудачный день. После такого выступления вы действительно считаете, что они могли бы побить меня на моем пике? — написал экс-боксер в Twitter.

В ночь на воскресенье Усик вырвал победу у Джошуа со счетом 117: 112, 116: 112 и 115: 113. Бой длился максимальные 12 раундов.

После завоевания чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA и IBO украинец заявил, что эта победа очень много значит, и поблагодарил фанатов за поддержку.

Отметим, что это был 19-й профессиональный поединок Усика, и все они были победными. Боксер стал третьим украинским чемпионом в супертяжелом весе после Владимира и Виталия Кличко.

Реванш, который предусматривает контракт боя, состоится, вероятно, в феврале или марте 2022 года. Как объяснил промоутер Джошуа Эдд Гирн, повторная встреча, скорее всего, также пройдет в Великобритании.

После исторической победы 34-летний украинец возглавил мировой рейтинг боксеров в супертяжелом весе. Также он стал четвертым в списке топ-боксеров независимо от весовой категории.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка