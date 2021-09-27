Усик очолив рейтинг боксерів у суперважкій вазі

Новий чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO у суперважкій вазі Олександр Усик після історичної перемоги над Ентоні Джошуа з Великої Британії піднявся в боксерському рейтингу на дві сходинки.

Тепер українець займає перше місце у рейтингу топ-боксерів світу у суперважкій вазі. Усик випередив двох представників Великої Британії – Ентоні Джошуа і Діліана Вайта.

Водночас Тайсон Ф’юрі і Деонтей Вайлдер наразі мають статус неактивних боксерів. Відзначимо, що поєдинок між ними запланований на 9 жовтня у американському Лас-Вегасі.

Окрім того, у переліку P4P найкращих боксерів незалежно від вагової категорії 34-річний Усик піднявся на четверте місце. Його обігнали у цьому рейтингу мексиканець Сауль Альварес, казахстанець Геннадій Головкін та американець Еррол Спенс. А от Джошуа у цьому списку опустився з 4-го на 6-те місце.

У ніч з 25 на 26 вересня Олександр Усик вирвав перемогу у Ентоні Джошуа. Бій між ними відбувся у Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем Готспур.

Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів. Таким чином Усик відібрав у британця чотири чемпіонські титули – WBO, WBA, IBF, IBO.

Боксер прокоментував перемогу, заявивши, що це дуже багато означає. За його словами, бій пройшов саме так, як він планував.

Для українця це лише третій бій у надважкій вазі. До цього він здобув дві перемоги над Чаззом Візерспуном та Дереком Чісорою.