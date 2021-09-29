Новоспечений чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик після сенсаційної перемоги над британцем Ентоні Джошуа піднявся одразу на дев’ять сходинок у рейтингу авторитетного боксерського видання The Ring.

Напередодні історичного поєдинку 34-річний українець займав 10-те місце у списку найсильніших боксерів у суперважкій вазі та 4-те – у переліку топ-бійців світу незалежно від вагової категорії.

Однак після того, як Усик відібрав у британця чотири чемпіонські титули – WBO, WBA, IBF, IBO, він потрапив на першу сходинку рейтингу суперважкої ваги і на другу – у загальному рейтингу.

Відзначимо, що у переліку найсильніших боксерів у суперважкій вазі українського чемпіона випереджає лише представник Великої Британії Тайсон Ф’юрі, який володіє титулами WBC та The Ring.

На другому місці у рейтингу суперважкої ваги розташувався Ентоні Джошуа. Третє місце дісталось американцю Діонтею Уайлдеру, який близько п’яти років утримував титул WBC до поразки від Ф’юрі.

Топ-10 боксерів у суперважкій вазі за версією The Ring:

Чемпіон – Тайсон Ф’юрі (Велика Британія)

Олександр Усик (Україна);

Ентоні Джошуа (Велика Британія);

Діонтей Уайлдер (США);

Ділліан Уайт (Велика Британія);

Джозеф Паркер (Австралія);

Енді Руїс (Мексика);

Луїс Ортіс (Куба);

Майкл Хантер (США);

Оскар Рівас (Колумбія);

Джо Джойс (Велика Британія)

26 вересня Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа у боксерському протистоянні у Лондоні. Таким чином українець став новим чемпіоном світу за версіями WBO, IBF і IBO, WBA Super.

Бій на арені ФК Тоттенгем тривав максимальні 12 раундів та завершився одностайною перемогою Усика за рішенням суддів.

Боксер прокоментував перемогу, заявивши, що це дуже багато означає. За його словами, бій пройшов саме так, як він хотів.

За контрактом, Джошуа та Усик мають провести реванш. Попередньо він запланований на лютий або березень 2022 року. До цього ані українець, ані британець не мають права проводити інші зустрічі.

Після того як Усик приїхав на батьківщину, він заявив, що повезе чемпіонські пояси до себе додому в Крим.

Джерело: The Ring