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Марія Степанюк |

Уряд затвердив грошові винагороди спортсменам за 4-6 місця на Іграх-2020

збірна україни олімпіада

Українським спортсменам, які посіли четверте-шосте місця на літніх Олімпійських іграх у Токіо-2020 виплатять одноразово винагороди.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду у середу, 29 вересня.

Олімпіада-2020 – українським спортсменам виплатять до 200 тисяч грн за 4-6 місця

Державну грошову винагороду отримають 25 українських олімпійців, які посіли місця із четвертого по шосте, а також їхні наставники.

Скільки виплатять спортсменам?

  • четверте місце – 200 тис. грн
  • п’яте місце – 140 тис. грн
  • шосте місце – 100 тис. грн

Під час засідання також ухвалили, що для тренерів, які готують нашу збірну до зимових Олімпійських ігор у Пекіні у 2022 році, буде призначено 12 стипендій Кабінету міністрів. Розмір такої стипендії складатиме понад 40 тис. грн.

На літніх Олімпійських іграх у Токіо-2020 збірна України виборола 19 нагород різного ґатунку та посіла 44 позицію у загальному медальному заліку змагань.

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За кількістю завойованих нагород Україна на 16 сходинці. Зокрема, українські олімпійці за цим показником змогли перевершити результат попередньої Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро. Тоді наші спортсмени здобули 11 нагород.

Фото: Getty Images

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