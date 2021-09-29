Луганська Зоря у четвер, 30 вересня, проведе матч у межах другого туру групового етапу Ліги конференцій-2021/22 на стадіоні Славутич-Арена у Запоріжжі проти римської Роми. Початок матчу о 19.45 за київським часом.

Прогноз на матч Зоря – Рома

На думку букмекерів, абсолютними фаворитами матчу є підопічні Жозе Моурінью. На перемогу римлян приймають ставки з коефіцієнтом 1.41. Успіх луганчан оцінюють в 7.80. Нічийний результат зустрічі — 4.70.

На те, що італійці першими відкриють рахунок у матчі, дають коефіцієнт 1.37, а на підопічних Віктора Скрипника — 3.60. На те, що голів у матчі глядачі не побачать, приймають ставки з коефіцієнтом 13.50.

Матч у Запоріжжі довірили судити португальській бригаді арбітрів на чолі з Луїшом Годінью. Йому асистуватимуть співвітчизники: Руй Тейшейра та Педру Алмейда. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Андре Нарсізу.

Це буде перша очна зустріч команд в історії. В останніх матчах чемпіонату України Зоря здобула дві перемоги: над Дніпром-1 (4:0) та одеським Чорноморцем (3:0), а Рома у чемпіонаті Італії здолала Удінезе 1:0, але поступилася Лаціо у римському дербі 2:3.

У першому турі Ліги конференцій Рома розгромила болгарський ЦСКА із Софії з рахунком 5:1, а Зоря неочікувано поступилася норвезькому клубу Буде-Глімт (3:1).

Фото: FC Zorya