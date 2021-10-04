Найкращий боксер XXI століття: Усик у топ-10 рейтингу Daily Mail

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF, IBO Олександр Усик продовжує підкорювати світові боксерські рейтинги після сенсаційної перемоги над Ентоні Джошуа.
34-річний українець піднімається на декілька позицій у різних авторитетних виданнях та журналах, зокрема The Ring та Daily Mail.
Так, британський портал Daily Mail включив Олександра Усика у топ-10 боксерів XXI століття незалежно від ваги. Українець розташувався у цьому списку на дев’ятій сходинці.
У Daily Mail згадують, що Усик перейшов на професійний бокс після зіркової аматорської кар’єри, під час якої він здобув золото на Олімпійських іграх-2012 у Лондоні та виграв приголомшливих 350 поєдинків.
Також пишуть, що Усик стрімко піднявся у напівважкій вазі, коли завоював титул чемпіона світу після 10-ти боїв та з легкістю переміг поляка Кшиштофа Гловацького.
– І вже через п’ять поєдинків Усик став першим в історії безперечним чемпіоном у напівважкій вазі в епоху чотирьох поясів, оскільки він переконливо переміг Мурата Гассієва, щоб виграти Всесвітню боксерську суперсерію, – йдеться у повідомленні.
У виданні додають, що захистивши свої пояси ще одним надзвичайно вражаючим виступом проти Тоні Беллью, Усик зробив крок до важкої ваги, де він лише зміцнив свою чудову репутацію.
– Він проявив свої здібності у важкій вазі у бою проти Чазза Візерспуна і Дерека Чісора, але саме проти Джошуа 34-річний боксер по-справжньому показав, на що здатний, – пишуть у виданні.
Також зазначають, що Усик у бою проти британця завдяки своєму винахідливому боковому руху та непохитній витривалості здобув славетну перемогу.
Рейтинг топ-10 боксерів Daily Mail
- Флойд Мейвезер
- Менні Пак’яо
- Сауль Альварес
- Бернард Хопкінс
- Хуан Мануель Маркес
- Роман Госалес
- Ноніто Донейр
- Марко Антоніо Баррера
- Олександр Усик
- Геннадій Головкін
У Daily Mail зауважили, що Усик підійметься ще вище у рейтингу, якщо поб’є переможця бою Тайсон Ф’юрі – Деонтей Уайлдер.
Відзначимо, що Усик єдиний представник України у рейтингу. Знамениті Володимир та Віталій Кличко не потрапляли до цього списку.
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