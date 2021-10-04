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Анастасія Рогожінська |

Найкращий боксер XXI століття: Усик у топ-10 рейтингу Daily Mail

Олександр Усик

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF, IBO Олександр Усик продовжує підкорювати світові боксерські рейтинги після сенсаційної перемоги над Ентоні Джошуа.

34-річний українець піднімається на декілька позицій у різних авторитетних виданнях та журналах, зокрема The Ring та Daily Mail.

Так, британський портал Daily Mail включив Олександра Усика у топ-10 боксерів XXI століття незалежно від ваги. Українець розташувався у цьому списку на дев’ятій сходинці.

У Daily Mail згадують, що Усик перейшов на професійний бокс після зіркової аматорської кар’єри, під час якої він здобув золото на Олімпійських іграх-2012 у Лондоні та виграв приголомшливих 350 поєдинків.

Також пишуть, що Усик стрімко піднявся у напівважкій вазі, коли завоював титул чемпіона світу після 10-ти боїв та з легкістю переміг поляка Кшиштофа Гловацького.

– І вже через п’ять поєдинків Усик став першим в історії безперечним чемпіоном у напівважкій вазі в епоху чотирьох поясів, оскільки він переконливо переміг Мурата Гассієва, щоб виграти Всесвітню боксерську суперсерію, – йдеться у повідомленні.

У виданні додають, що захистивши свої пояси ще одним надзвичайно вражаючим виступом проти Тоні Беллью, Усик зробив крок до важкої ваги, де він лише зміцнив свою чудову репутацію.

– Він проявив свої здібності у важкій вазі у бою проти Чазза Візерспуна і Дерека Чісора, але саме проти Джошуа 34-річний боксер по-справжньому показав, на що здатний, – пишуть у виданні.

Також зазначають, що Усик у бою проти британця завдяки своєму винахідливому боковому руху та непохитній витривалості здобув славетну перемогу.

Рейтинг топ-10 боксерів Daily Mail

  • Флойд Мейвезер
  • Менні Пак’яо
  • Сауль Альварес
  • Бернард Хопкінс
  • Хуан Мануель Маркес
  • Роман Госалес
  • Ноніто Донейр
  • Марко Антоніо Баррера
  • Олександр Усик
  • Геннадій Головкін

У Daily Mail зауважили, що Усик підійметься ще вище у рейтингу, якщо поб’є переможця бою Тайсон Ф’юрі – Деонтей Уайлдер.

Відзначимо, що Усик єдиний представник України у рейтингу. Знамениті Володимир та Віталій Кличко не потрапляли до цього списку.

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Джерело: Daily Mail

Фото: УНІАН

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