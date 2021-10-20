У вівторок, 19 жовтня, донецький Шахтар приймав мадридський Реал у межах матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів-2021/2022. Поєдинок пройшов у Києві на НСК Олімпійський та закінчився з рахунком 0:5.
На початку першого тайму проявили себе гірняки. Вони взяли під контроль м’яч з перших хвилин.
Водночас були небезпечні моменти для Шахтаря, однак Трубін захищав ворота від суперників і вчасно відбивав м’ячі.
За декілька хвилин Педриньо закинув на хід Соломону. Гравець прийняв м’яч, але другий раз торкнутися не зумів – Куртуа вчасно вибіг і вибив.
Після цього ініціативу перехопили іспанці. Вже на 19-й хвилині Каземіро пройшов до штрафної крізь Педриньо і пробив, однак це був лише кутовий.
Був прекрасний момент у гірників. Ісмаїлі, хоч і з офсайду, але потужно прострілив з меж штрафного.
Загалом Реал продовжував домінувати на полі, але Шахтар намагався грати на рівних.
І от таки на 38-хвилині Реал відкриває рахунок. Сергій Кривцов зрізав м’яч у власні ворота після навісу Лукаса Васкеса (0:1).
Одразу іспанці могли подвоїти перевагу. Карім Бензема пройшов до штрафного суперника та пробив – м’яч полетів точно в руки Трубіну.
До кінця першого тайму Шахтар перебував у напруженій ситуації, адже Реал всіляко намагався атакувати гірників.
Другий тайм розпочався не на користь Шахтаря. На 51-й хвилині Додо невдало вкинув аут на Кривцова й Бензема перехопив м’яч. Після цього м’яч отримав Модрич і розрізав захист гірників передачею на Вінісіуса, який і забив гол (0:2).
За декілька хвилин Вінісіус потроює перевагу Реала. Гравець легко пройшов Додо та Кривцова і потужним ударом переграв Трубіна (3:0).
Не встигли гірняки оговтатись від розгрому, як Бензема віддав пас на Вінісіуса, який прострілив у штрафний на Родріго й той потужним ударом загатив м’яч у сітку воріт (0:4).
Зрештою підпочіні де Роберто Де Дзербі зібрались та влаштували справжню пожежу біля воріт гостей.
Спершу Фернандо намагався закинути м’яч у ворота, але Куртуа у стрибку парирував удар. На добиванні був Марлос, але і тут воротар Реалу не піддався.
У Шахтаря відбулося декілька замін. Водночас Реал спокійно контролює м’яч.
Гірники намагалися провести бодай одну результативну атаку, але безуспішно. Водночас Реал не зупиняється. Бензема таки забиває гол на 1-й компенсованій хвилині (0:5).
Таким чином Шахтар у групі D займає останнє 4-те місце. На першій сходинці розташувався Шериф, на другій – Реал, третій – Інтер.
Шахтар – Реал – 0:5
Голи: Кривцов, 37, Вінісіус Жуніор, 50, 56, Родріго, 65, Бензема, 90+1.
Стартові склади:
Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі (Корнієнко, 74) – Майкон, Алан Патрік (Степаненко, 79) – Тете (Марлос, 46), Педріньо, Соломон (Маркос Антоніо, 46) – Фернандо (Мудрик, 74).
Реал: Куртуа – Васкес, Мілітао (Вальєхо, 87), Алаба, Ф. Менді (Марсело, 69) – Модріч (Камавінга, 78), Каземіро (Вальверде, 78), Кроос – Родріго (Асенсіо, 78), Бензема, Вінісіус Жуніор.
Фото: Шахтар