Чемпіонат світу кожні два роки: як нова реформа може розколоти футбол

Понад 12 європейських футбольних асоціацій розглядають варіант вийти зі складу ФІФА після проведення чемпіонату світу 2026 року. Причиною їхнього рішення стала ідея ФІФА двічі на чотири роки проводити Мундіаль.

Плани щодо подвоєння частоти чемпіонатів світу президент ФІФА Джанні Інфантіно озвучив у вівторок у приватній розмові з багатьма очільниками 55 європейських асоціацій.

Видання Associated Press пише, що УЄФА вже отримав повідомлення від понад десяти федерацій про готовність вийти зі складу ФІФА. Невдовзі вони планують озвучити свої наміри ФІФА.

Минулого тижня з такою погрозою вже виступили шість футбольних асоціацій європейських країн. У спільній заяві футбольних органів Данії, Ісландії, Швеції, Норвегії, Фінляндії та Фарерських островів йдеться:

— Якщо більшість у ФІФА вирішить ухвалити пропозицію щодо проведення (кожні два роки, – Ред.) чемпіонату світу з футболу, північним футбольним асоціаціям доведеться розглянути подальші дії та сценарії, які ближчі до наших фундаментальних цінностей, ніж ті, що висуває нинішня пропозиція ФІФА.

Ідея проведення ЧС кожні два роки

Вперше про проведення чемпіонату світу щодва роки заговорили в травні 2021-го під час конгресу ФІФА. З такою ініціативою виступив представник Саудівської Аравії, а його ідею підтримали 166 федерацій.

Колишній головний тренер лондонського Арсенала Арсен Венгер, який обіймає посаду директора ФІФА з глобального розвитку, вважає, що вболівальникам потрібні зрозумілі турніри, змагання з високими ставками.

— Уявіть: чемпіонат світу-2026 у США, Мексиці і Канаді; у 2027-му – чемпіонат Європи та інші континентальні турніри, а в 2028-му – знову чемпіонат світу, і так далі. Більше матчів на вибування, менше відбіркових ігор. Це те, чого хочуть вболівальники, – говорив Арсен в інтерв’ю L’Equipe.

Напередодні організація розіслала проект календаря національним федераціям. Зміни можуть набути чинності після ЧС-2026. Календар буде передбачати, що провідні футболісти будуть проводити в збірних близько 30 днів на рік, а не 50, як зараз. Також пропонується скоротити відбіркові турніри.

Хто критикує ідею?

Ідея проведення чемпіонату світу кожні два роки не викликала захоплення у президента УЄФА Александера Чеферіна. Він навіть пригрозив бойкотом з боку європейських команд, якщо ФІФА реалізує свій план.

На його думку, проведення Мундіалю раз на два роки знизить значимість турніру, а також негативно позначиться на здоров’ї гравців. Проти реформи виступали також Південноамериканська футбольна конфедерація (КОНМЕБОЛ) та Асоціація європейських футбольних клубів.

На думку колишнього гравця збірної Німеччини Філіпа Лама, ця реформа негативно позначиться на гравцях і вболівальниках.

— Скорочення терміну між чемпіонатами світу створить враження, що головний елемент футболу – гроші. Великі спортивні змагання вимагають терпіння і часу. Це важливо для їхньої стійкості. Греки чотири роки мали титул чемпіонів Європи, португальці – п’ять, іспанці – вісім, – сказав він.

Чи може асоціація вийти зі складу ФІФА?

Вихід із ФІФА не вплине на національні або клубні команди-члени УЄФА, котрі грають у єврокубках. Гібралтар отримав членство в УЄФА у 2013 році, щоб грати в континентальних іграх, а потім три роки потому був прийнятий до ФІФА.

Будь-яка федерація, яка вирішить вийти з ФІФА, може мати підтримку президента УЄФА Александера Чеферіна.

Ст. 18 статуту ФІФА визначає, що асоціація може вийти зі складу, повідомивши про це за шість місяців до закінчення календарного року.

Вихід країн із ФІФА може стати безпрецедентною ескалацією суперечки, що розколе гру мільйонів.

Хоча УЄФА є лише однією з шести континентальних конфедерацій, саме вона приносить найбільше грошей. Дохід УЄФА більший ніж ФІФА, що контролює світовий футбол. ФІФА заробляє близько $6 млрд за чотирирічний цикл проти $14 млрд в УЄФА. Союз отримує прибуток за рахунок щорічного турніру Ліги чемпіонів.