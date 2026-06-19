Президент Володимир Зеленський заявив, що одним із головних результатів його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 має стати посилення протиповітряної оборони України.

Зеленський про головний підсумок зустрічі з Трампом

Відповідаючи на запитання журналістів про конкретні результати переговорів із президентом Трампом під час спільної з президентом Гондурасу Насрі Асфурою пресконференції, Зеленський зазначив:

– Посилення протиповітряної оборони України. На це я отримав позитивний сигнал від всієї “Сімки”, включаючи президента Трампа. Ліцензії для виробництва наших ракет вперше сприймається американською стороною позитивно.

Зараз дивляться

За словами президента, Україна порушувала це питання й раніше, ще за адміністрації президента Джо Байдена, однак тоді “ми жодного разу не отримували нічого”.

– Зараз, дай Бог, вони проведуть всі консультації, відповідно з Raytheon і з виробниками, і в адміністрації проговорять, з військовими… Я дуже надіюсь, що вони повернуться з позитивною відповіддю, і ми зможемо отримати ліцензії для того, щоб наші (…) наші компанії, приватний сектор і наші державні компанії ВПК змогли допомогти Україні, змогли допомогти країнам Близького Сходу, змогли допомогти і країнам Європи, — сказав глава держави.

Він також повідомив про позитивні зрушення в санкційній політиці.

– Президент Трамп сказав, що він повернеться до цієї політики. Це також хороший сигнал, — зазначив глава держави.

Ще одним результатом переговорів, за словами Зеленського, має стати збільшення допомоги Україні.

– Нам будуть допомагати набагато більше. Це слова Президента Трампа для того, щоб Путін зрозумів, що допомога не зупиниться, і тому бажано йому зупинити війну, — наголосив Зеленський.

До речі, раніше Bloomberg писав, що оборонні компанії США можуть отримати від президента США Дональда Трампа пропозицію щодо виробництва зброї за ліцензією в Європі та Україні.

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