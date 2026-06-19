Вперше ідея з ліцензіями на виробництво ракет сприймається США позитивно – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що головним результатом його зустрічі з Дональдом Трампом на полях G7 має стати посилення протиповітряної оборони України.
- За словами президента, Україна отримала позитивний сигнал від усієї “Сімки”, включно з Трампом, щодо ліцензій на виробництво ракет для ППО.
- Зеленський також повідомив про позитивні зрушення в санкційній політиці США та слова Трампа про те, що допомога Україні не зупиниться.
Президент Володимир Зеленський заявив, що одним із головних результатів його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 має стати посилення протиповітряної оборони України.
Зеленський про головний підсумок зустрічі з Трампом
Відповідаючи на запитання журналістів про конкретні результати переговорів із президентом Трампом під час спільної з президентом Гондурасу Насрі Асфурою пресконференції, Зеленський зазначив:
– Посилення протиповітряної оборони України. На це я отримав позитивний сигнал від всієї “Сімки”, включаючи президента Трампа. Ліцензії для виробництва наших ракет вперше сприймається американською стороною позитивно.
За словами президента, Україна порушувала це питання й раніше, ще за адміністрації президента Джо Байдена, однак тоді “ми жодного разу не отримували нічого”.
– Зараз, дай Бог, вони проведуть всі консультації, відповідно з Raytheon і з виробниками, і в адміністрації проговорять, з військовими… Я дуже надіюсь, що вони повернуться з позитивною відповіддю, і ми зможемо отримати ліцензії для того, щоб наші (…) наші компанії, приватний сектор і наші державні компанії ВПК змогли допомогти Україні, змогли допомогти країнам Близького Сходу, змогли допомогти і країнам Європи, — сказав глава держави.
Він також повідомив про позитивні зрушення в санкційній політиці.
– Президент Трамп сказав, що він повернеться до цієї політики. Це також хороший сигнал, — зазначив глава держави.
Ще одним результатом переговорів, за словами Зеленського, має стати збільшення допомоги Україні.
– Нам будуть допомагати набагато більше. Це слова Президента Трампа для того, щоб Путін зрозумів, що допомога не зупиниться, і тому бажано йому зупинити війну, — наголосив Зеленський.
До речі, раніше Bloomberg писав, що оборонні компанії США можуть отримати від президента США Дональда Трампа пропозицію щодо виробництва зброї за ліцензією в Європі та Україні.